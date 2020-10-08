Нападающий «Динамо» Шипачев в третий раз стал отцом

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев в третий раз стал отцом, сообщает клубная пресс-служба.

«Прибавление в семье Шипачевых! У капитана и его супруги Екатерины родился сын Илья», — подписан пост в Twitter.

До этого в семье хоккеиста родились две дочери — Полина и Кристина.