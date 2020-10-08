Нападающий «Динамо» Шипачев в третий раз стал отцом
15:31
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев в третий раз стал отцом, сообщает клубная пресс-служба.
«Прибавление в семье Шипачевых! У капитана и его супруги Екатерины родился сын Илья», — подписан пост в Twitter.
До этого в семье хоккеиста родились две дочери — Полина и Кристина.
Прибавление в семье Шипачевых!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) October 8, 2020
У капитана и его супруги Екатерины родился сын Илья ??
Радуемся все вместе и желаем крепкого здоровья маме и малышу! pic.twitter.com/xGSruSbskz