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Нападающий «Динамо» Шипачев в третий раз стал отцом

15:31
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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев в третий раз стал отцом, сообщает клубная пресс-служба.

«Прибавление в семье Шипачевых! У капитана и его супруги Екатерины родился сын Илья», — подписан пост в Twitter.

До этого в семье хоккеиста родились две дочери — Полина и Кристина.

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