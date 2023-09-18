Нападающий «Динамо» Петухов забросил лакросс-гол в матче со «Спартаком»
Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов забросил лакросс-гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:3).
Форвард отличился на 17-й минуте третьего периода.
Позднее нападающий забросил еще одну шайбу в ворота красно-белых на последней минуте третьего периода, когда те заменили вратаря на дополнительного полевого хоккеиста.
В сезоне-2022/23 Петухов дважды забрасывал лакросс-голы, выступая за «Барыс».
Форвард перешел в московское «Динамо» в мае 2023 года, на его счету 3 гола в 8 матчах за бело-голубых в сезоне-2023/24.
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|3
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|5
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|Динамо Мн
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|7
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|4
|7
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|6
|3
|3
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|18.09
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|
Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
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|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|1 : 2
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 2
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|6 : 3
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|5 : 4 ОТ
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|5 : 3
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