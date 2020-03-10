Нападающий «Динамо»: «Нам не до коронавируса»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Кулемин подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф против «Спартака» (4:1). Счет в серии — 3-2 в пользу бело-голубых.

— Хороший, боевой матч. Мы пару раз оступились на выезде. Не должны были проигрывать на своей площадке при своих болельщиках. Постарались везде отрабатывать, втыкаться, не проигрывать шайбу, цепляться. Все получилось и счёт на табло. Концовка получилась нервной, но обычно говорят банальные слова о том, что «это плей-офф». У нас были необязательные удаления, «Спартак» сумел забить. Нам же подфартило, что попали в пустые ворота. Надо играть все 60 минут. Где-то не успевали, надо работать ногами, а мы цепляли игроков «Спартака». Эта проблема преследует весь сезон. Обсудим ее сейчас на собрании. Все будет нормально.

— Возможно, что следующий матч серии пройдёт при пустых трибунах.

— Завтра вроде бы будут решать этот вопрос. Без болельщиков мы играем только на предсезонке. От нас сейчас ничего не зависит. Но такое дерби хочется провести при полных трибунах. Эмоции все равно будут. Пару раз врежемся, подеремся. Эмоции найдём — это не проблема. Но любой спортсмен не желает играть при пустых трибунах.

— Вы сами коронавируса не боитесь?

— Первое время, когда его обсуждали. Сейчас не до него. Пока мы в Москве. Надо соблюдать гигиену, мыть руки. Вот и все. (Михаил Зислис)