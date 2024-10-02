Комтуа — о поражении от ЦСКА: «Два периода были за нами, потом стало тяжелее»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа подвел итоги матча против ЦСКА (3:4 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Была неплохая игра в нашем исполнении, два периода были за нами, потом стало чуть тяжелее. У нас были шансы забросить и в третьем периоде, но не повезло.

Почему не удалось удержать победный счет? Нам нужно внимательнее играть в обороне, у нас отличная команда, чтобы выступать лучше. К сожалению, в буллитной серии шайба не шла в ворота, забываем про этот матч и двигаемся дальше», — цитирует Комтуа Legalbet.

ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.