Нападающий минского «Динамо» Мороз: «Последняя игра выездной серии, возможно скопилась усталость»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз прокомментировал поражение от одноклубников из Москвы (3:6) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

— Где-то не хватило технических моментов, было много брака. Все старались, бились, но в каких-то мелких моментах пропускали голы.

— Брак связан с качеством льда?

— Не сказал бы. Вроде, нормальный лед был. Может быть, последняя игра серии, скопилась усталость.

— Как можно оценить эту выездную серию для «зубров»?

— Хотели, конечно, и сегодняшнюю игру зацепить. Но как есть. Две игры выиграли, двигаемся дальше. По пятибалльной шкале — три с плюсом, — сказал Мороз Legalbet.

Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.

В следующем матче московское «Динамо» 17 сентября сыграет с ЦСКА. Минчане 21 сентября проведут встречу с «Северсталью».