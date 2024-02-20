Джиошвили — о победе над «Салаватом»: «Пропускать в концовке неприятно, хорошо, что нашли ответ»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«После победы впечатления всегда хорошие. Непростой получилась игра. «Салават» был после двух неприятных поражений. Видно было, что они были заряженными, они бежали. Но мы тоже стремимся к победам. Слава богу, что сегодня наша команда выиграла. «Салават» не хотел пропускать, а мы хотели забить. С этого и началась силовая игра в овертайме. Шли в стыки, потому что не было стопроцентного контроля над шайбой. Пропускать в концовке всегда неприятно. Хорошо, что мы нашли правильный ответ, включили в нужный момент дополнительные скорости и забили», — приводит слова Джиошвили «РБ Спорт».

После этой победы бело-голубые с 92 очками в 65 матчах занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.