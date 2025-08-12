Нападающий «Динамо» Комтуа заявил, что в России вновь открыл для себя радость от игры

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями после сезона в КХЛ.

«Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей в России», — цитирует РИА «Новости» интервью 26-летнего канадца rds.ca.

По словам Комтуа, ему было сложно с адаптацией в первый месяц. Однако впоследствии к нему приехала жена и в итоге им очень понравилось в новой стране.

Хоккеист не исключил, что вернется в НХЛ. Он рассмотрит варианты летом 2026 года.

«Я буду действовать по одному году за раз. У меня было двухлетнее предложение, но я выбрал однолетний контракт», — отметил форвард.

Комтуа перешел в «Динамо» в 2024 году. В сезоне-2024/25 он в 77 матчах заработал 63 (28+35) балла за результативность, продемонстрировав показатель полезности «+14». Его контракт действует до 31 мая 2026 года.