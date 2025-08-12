Нападающий «Динамо» Комтуа заявил, что в России вновь открыл для себя радость от игры
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями после сезона в КХЛ.
«Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей в России», — цитирует РИА «Новости» интервью 26-летнего канадца rds.ca.
По словам Комтуа, ему было сложно с адаптацией в первый месяц. Однако впоследствии к нему приехала жена и в итоге им очень понравилось в новой стране.
Хоккеист не исключил, что вернется в НХЛ. Он рассмотрит варианты летом 2026 года.
«Я буду действовать по одному году за раз. У меня было двухлетнее предложение, но я выбрал однолетний контракт», — отметил форвард.
Комтуа перешел в «Динамо» в 2024 году. В сезоне-2024/25 он в 77 матчах заработал 63 (28+35) балла за результативность, продемонстрировав показатель полезности «+14». Его контракт действует до 31 мая 2026 года.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|СКА
|26
|12
|14
|28
|8
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|17.11
|15:30
|Сибирь – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|17.11
|19:00
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -
|17.11
|19:30
|Сочи – Барыс
|- : -