Нападающий «Динамо» Ильенко рассказал о победе над «Сибирью»

Форвард московского «Динамо» Артем Ильенко прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Выездная победа нам придала где-то уверенности. Но на самом деле про победную серию не думаем. Пытаемся каждый день становиться лучше. Сегодня порадуемся, а завтра уже будем готовиться к следующей игре», — цитирует Ильенко Legalbet.ru

«Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 37 очками после 28 матчей поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции.