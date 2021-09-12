Нападающий «Динамо» Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ

Нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ.

29-летний россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Амура» на 13-й секунде встречи.

Самый быстрый гол сезона: от стартового вбрасывания до гола за 1?3? секунд!



? @Galixon 97 pic.twitter.com/IWwyRsHlw0 — КХЛ (@khl) September 12, 2021

В сезоне-2021/22 Галиев набрал 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Динамо».