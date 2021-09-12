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Нападающий «Динамо» Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ

10:50
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Нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ.

29-летний россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Амура» на 13-й секунде встречи.

В сезоне-2021/22 Галиев набрал 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Динамо».

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Иван Торопцев все материалы автора

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