Нападающий «Динамо» Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ
10:50
Нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил самый быстрый гол нового сезона КХЛ.
29-летний россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Амура» на 13-й секунде встречи.
Самый быстрый гол сезона: от стартового вбрасывания до гола за 1?3? секунд!— КХЛ (@khl) September 12, 2021
? @Galixon97 pic.twitter.com/IWwyRsHlw0
В сезоне-2021/22 Галиев набрал 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Динамо».
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