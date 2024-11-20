Рашевский: «После пропущенных игр я смог набрать хороший тонус»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Вам сейчас перевязали ногу льдом. У вас небольшое повреждение?

— Нет, травмы никакой нет. Просто я сегодня пару раз шайбу ногой перехватил (Улыбается.) Ничего серьезного, обычный ушиб.

— Сегодняшний матч показался очень тяжелым, с точки зрения физической формы. Видно было, что у команды была неуверенность.

— Мы нормально играли. Самое главное, что выполняли тренерскую установку. Играли очень строго в своей зоне. Соперник практически ничего не смог создать. У нас было больше шансов. Реализация немного хромает.

— В последних трех матчах вы не играли. Как к этому отнеслись? Есть ли какие-то причины или объяснения от тренерского штаба?

— Обычная ротация. Я смог потренироваться, подтянуть форму. Хоккеисты, которые не играют на выезде, обычно серьезно работают на тренировках. Я поработал и могу сказать, что сейчас я набрал тонус, который мне очень сильно помогает. Надеюсь, что все будет в порядке.

— В тройке с Максимом Комтуа вы очень неплохо играли. В чем секрет?

— У нас был разговор с ним. Он сказал, что будет делать, а я понимал, что от него ожидать. Я отказывался в нужное время в нужном месте. Преждевременные выводы делать рано. Мне с ним комфортно играть.

— С кем его можно сравнить по стилю?

— Сравнивать не хочется. Мне он напоминает Оскара Линдберга.

— Многие говорят, что по своему стилю Максим похож на Брэда Маршанда. Согласен?

— Он не грязный форвард. Он не лезет под кожу, не провоцирует. Он просто силовой форвард.

Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 37 очками после 28 матчей поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Федор Носов