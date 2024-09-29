Форвард «Динамо» Рашевский — об игре команды: «Глупые голы, ошибки. Самое главное, что переломили ход матча»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (5:4 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

— Опять неважное начало, — сказал Римашевский. — Глупые голы, глупые ошибки. Самое главное, что в итоге мы смогли найти в себе силы, переломили игру, сравняли и вырвали по буллитам победу. Я считаю, что это было очень достойно. Такие победы сплачивают и укрепляют наш коллектив. Сегодняшняя игра добавила нам мотивации.

— У Римашевского 3 (1+2) очка. Из них две потрясающие передачи. Его можно сравнить с Никитой Гусевым?

— Он сам хороший игрок и то, что он это исполнил, не побоялся, говорит о том, что он большой молодец. Он играет очень интересно и креативно. Уверен, что в будущем мы увидим от него еще больше красивых передач и голов. Он прогрессирует, придумывает что-то новое. Прямолинейная игра не всегда приносит результат, но, если играть как-то креативно, то можно шокировать противника. Он знает, что он делает.

— Можно ли сказать, что вторая пропущенная шайба стала переломной?

— Нет. Сегодня на лавке все друг друга поддерживали от начала до конца. Не было никакого негатива. Никто не опускал руки и все верили, что мы можем победить. Я думаю, что вера друг в друга помогла нам сегодня победить.

Федор Носов