Рашевский — о кричалке фанатов «Динамо» в адрес Порядина: «Это забавно!»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, что думает о поведении болельщиков бело-голубых во время матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:0).
Форвард красно-белых Павел Порядин заработал в этой игре восемь минут штрафа. Динамовцы трижды реализовали удаление, после чего болельщики московского клуба начали скандировать имя и фамилию спартаковца.
«Если честно, во время игры я не понял, что было. Но это забавно! Такая игра у всех бывает. Матчи со «Спартаком непредсказуемые. У болельщиков такие игры вызывают особый ажиотаж. Для всех плюс, что матчи в Москве и не надо никуда ехать. Всегда много болельщиков приходит с одной и с другой стороны. В таких встречах с такой атмосферой приятно побеждать», — цитирует Рашевского Legalbet.
После этого матча «Динамо» с 17 очками поднялось на шестое место в таблице Западной конференции. «Спартак» с 20 баллами располагается на второй позиции.
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|14
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|12
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Амур – Лада
|3 : 5
|15.10
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Адмирал – Северсталь
|5 : 6 ОТ
|15.10
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
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СКА – Нефтехимик
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