Нападающий «Динамо» Буруянов рассказал, ради чего прогуливал уроки в школе

Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов рассказал, ради чего прогуливал уроки в школе, и как учителя относились к его пропускам из-за хоккейных игр.

«Знаете, я не прогуливал уроки ради хоккея, я просто пропускал. Я прогуливал, чтобы не получать тройки. Когда контрольные, а ты где-то в туалете пересидел, тройку свою не получил, и в итоге в году хорошая оценка. Прогуливал я не из-за хоккея. Из-за хоккея просто так получалось, что пропускал школу. Учителя классно к этому относились и все понимали, а я все успевал доделать в итоге. Я считаю, что нужно учиться, это дает тебе знания и в хоккее в том числе. Твой мозг развивается, ты можешь намного лучше играть. Тут должно быть все гармонично. Сейчас детский хоккей выстраивается так, чтобы дети все успевали в школе. Я не считаю, что нужно пропускать уроки из-за хоккея или делать это постоянно», — цитирует Буруянова Legalbet.ru.

Никита Буруянов играет за «Динамо» с 2022 года. В этом сезоне на счету 22-летнего форвардп 44 матча, в которых он забросил 6 шайб и отдал 4 результативные передачи.