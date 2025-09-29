Слепышев: «То, что «Динамо» находится внизу таблицы, психологически давит. Такое не должно долго продолжаться»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев поделился мнением о выступлении команды на старте сезона-2025/26.

«В прошлом году у нас старт тоже был не очень хороший, поэтому опасения изначально были. Готовились хорошо, но избежать неудачных игр все же не получилось. Однако сейчас у нас уже есть опыт прошлого сезона — знаем, как выбираться из таких сложных ситуаций. Поэтому три выигранных подряд матча придали уверенности, показали, что мы делаем правильные шаги, дальше настраиваемся только на победы», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Слепышева.

Также хоккеист ответил на вопрос о положении бело-голубых в турнирной таблице КХЛ.

«Следить за зоной плей-офф сейчас, конечно, смысла нет. Но сам факт того, что такой клуб, как «Динамо», находится внизу таблицы, все равно психологически давит. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше», — добавил он.

«Динамо» на старте нового сезона FONBET чемпионата КХЛ уступило ЦСКА (2:6), «Сочи» (2:3 Б), «Авангарду» (4:7), «Барысу» (2:5) и победило «Металлург» (2:1 Б), «Адмирал» (4:3 Б), «Амур» (3:1) и «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ).

Московская команда с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.