Слепышев: «То, что «Динамо» находится внизу таблицы, психологически давит. Такое не должно долго продолжаться»
Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев поделился мнением о выступлении команды на старте сезона-2025/26.
«В прошлом году у нас старт тоже был не очень хороший, поэтому опасения изначально были. Готовились хорошо, но избежать неудачных игр все же не получилось. Однако сейчас у нас уже есть опыт прошлого сезона — знаем, как выбираться из таких сложных ситуаций. Поэтому три выигранных подряд матча придали уверенности, показали, что мы делаем правильные шаги, дальше настраиваемся только на победы», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Слепышева.
Также хоккеист ответил на вопрос о положении бело-голубых в турнирной таблице КХЛ.
«Следить за зоной плей-офф сейчас, конечно, смысла нет. Но сам факт того, что такой клуб, как «Динамо», находится внизу таблицы, все равно психологически давит. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше», — добавил он.
«Динамо» на старте нового сезона FONBET чемпионата КХЛ уступило ЦСКА (2:6), «Сочи» (2:3 Б), «Авангарду» (4:7), «Барысу» (2:5) и победило «Металлург» (2:1 Б), «Адмирал» (4:3 Б), «Амур» (3:1) и «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ).
Московская команда с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -