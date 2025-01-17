Слепышев — о длительном отсутствии: «Здоровье не позволяло играть»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев рассказал о причинах длительного отсутствия на льду.

— Ты не играл больше трех месяцев. Что это было за время. Насколько тяжело оно прошло? Что переживал и испытывал?

— Ничего не испытывал. Здоровье не позволяло играть, поэтому пришлось взять паузу, побыть дома и восстановиться. Долгий период, но надеюсь сейчас буду набирать форму.

В нынешнем сезоне 30-летний Слепышев провел 10 игр за «Динамо» и набрал 3 (1+2) очка.

(Федор Носов)