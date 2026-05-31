Нападающий Денис Ян покинул «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» объявил об уходе из команды нападающего Дениса Яна.

Хоккеист выступал за уфимцев с сентября 2024 года. За это время 29-летний форвард набрал 42 (28+14) очка в 120 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.

Всего в лиге на счету Яна 247 матчей и 106 (60+46) набранных очков. Ранее он также играл за «Торпедо».

В сезоне-2025/26 «Салават Юлаев» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а во втором раунде Кубка Гагарина уступил будущему чемпиону «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

