Нападающий Демков подписал контракт с минским «Динамо»

Нападающий Артем Демков перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ.

Клуб из Белоруссии заключил с 33-летним форвардом двусторонний контракт до конца сезона.

Ранее «Спартак» расторг соглашение с хоккеистом по обоюдному согласию сторон.

Демков не набрал ни одного очка в 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.