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Сегодня, 17:50

Нападающий Демков подписал контракт с минским «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Артем Демков перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ.

Клуб из Белоруссии заключил с 33-летним форвардом двусторонний контракт до конца сезона.

Ранее «Спартак» расторг соглашение с хоккеистом по обоюдному согласию сторон.

Демков не набрал ни одного очка в 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/27/506057.html
ХК Динамо (Минск)
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