Нападающий Жафяров перейдет в «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», нападающий Дамир Жафяров продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Он стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с «Торпедо».

В минувшем сезоне 28-летний форвард стал четвертым бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 45 (18+27) очков в 47 матчах.