Каменев: «Не сказал бы, что матч против «Металлурга» был идеальным, всегда есть ошибки»

Каменев заявил, что у ЦСКА были ошибки в первом матче против «Металлурга»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев поделился мнением о победе над «Металлургом» (3:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Хорошая игра — здорово начали первый период, потом первая половина второго тоже была за нами. Удаления немного сломали игру, но в концовке мы вернулись и довели дело до конца. На матче были знакомые, друзья приехали. Когда вышел на раскатку, вспоминал, как сам с трибун смотрел матчи, играя в детской школе или в «Стальных Лисах». Не сказал бы, что это идеальный матч, таких не бывает. Всегда есть ошибки, сегодня, например, пропустили одну», — приводит слова Каменева сайт КХЛ.

25-летний форвард в плей-офф КХЛ-2021/22 сыграл 16 матчей за ЦСКА и набрал 12 очков (3+9).

Московский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.