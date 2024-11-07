Абрамов — о поражении от «Спартака» в дерби: «Для нас не существует неудобных соперников»
Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов поделился впечатлениями от поражения от «Спартака» (1:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Два предыдущих дерби вы проиграли. Перед этим матчем был ли какой-то серьезный настрой, может быть, разговор с партнерами?
— На дерби всегда особый настрой. Но мы проиграли, больше нечего сказать.
— «Спартак» стал неудобным соперником или это недоработка с вашей стороны?
— Для нас нет неудобных соперников, ко всем готовимся, выходим и выкладываемся на сто процентов.
— А в чем вам надо прибавить, чтобы предотвратить ошибки?
— Очевидно, что мы где-то дали «Спартаку» создать моменты, которые они реализовали. Нам нужно отрабатывать в обороне, выкладываться еще больше.
«Спартак» одержал четвертую победу подряд и вышел на второе место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 23 играх. ЦСКА идет на шестой позиции с 27 баллами после 22 встреч.
Федор Носов
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|Локомотив
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|10
|32
|4
|Динамо М
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|13
|10
|29
|5
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|14
|7
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|ЦСКА
|22
|10
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|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
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|11
|13
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|10
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|15
|18
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|8
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|22
|14
|8
|30
|3
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|4
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|8
|27
|5
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|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
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|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|7.11
|12:00
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Амур – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|3 : 2 ОТ
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|3 : 2 Б
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 3
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|2 : 5
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|1 : 2
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4