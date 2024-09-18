Форвард ЦСКА Мингачев — о провокациях Пакетта: «Надо играть жестче, чтобы у людей не было мыслей о таких поступках»

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Хорошо, что выиграли, — сказал Мингачев. — Мы смогли забить свои моменты. Нужно стараться играть лучше и вести в счете с самого начала игры, а не проигрывать.

— После двух поражений подряд был ли серьезный разговор с главным тренером?

— У нас все разговоры серьезные. Все прекрасно понимают, что здесь мы находимся не для того, чтобы проигрывать. Все понимали свои ошибки и старались их исключить.

— Очень часто «Динамо» провоцировало. Как реагировали на такие моменты?

— Это московское дерби. Мы всегда готовы к этому. Для нас это не стало большой проблемой.

— Пакетт лезет на вратаря. Какие мысли в голове?

— Понятно, что нужно было вступиться за вратаря, чтобы этот человек больше не лез. Первый раз его удалили — мы не забили, а за вторую попытку смогли наказать. Будем стараться играть жёстче, чтобы у людей не было мыслей о таких поступках.

— На старте сезона главным провокатором стал Максим Комтуа. Была ли на него специальная установка?

— Для нас все равно кто это будет. Заготовок не было. Видели матчи, были моменты, когда его бьют. Видимо надо.

— Слепышев играл против бывшей команды. Какие у вас эмоции были?

— Там и Антон Слепышев, и Артем Сергеев. Здорово видеть ребят. Хорошо, что они играют. Молодцы, что нашли свои клубы.

— Большинство — главный козырь вашей команды?

— Не хочу сглазить. Хорошо, что получается забивать. Будем продолжать в том же духе.

Федор Носов