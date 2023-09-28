Полтапов — о голе Третьяку: «Сделал, как учил Попов — увидел дырку, бросай»
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов, ставший автором четвертой шайбы армейцев в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:1), рассказал о том, что помогло ему отличиться и прокомментировал постепенный выход команды из кризиса на старте сезона.
— Расскажите про ваш гол. Видели, что Третьяк собрался перемещаться в другой угол или с самого начала приняли решение завершать выход один на один?
— Делал по ситуации, как учил Александр Попов: «Видишь дырку — бросай»
— Это ваш второй матч после травмы за основу. Как оцениваете свою физическую подготовку на данный момент?
— В «Звезде» мне помогли подготовиться, чтобы я был в оптимальной форме, был готов к силовой борьбе. Могу сказать, что я уже восстановился.
— Как сейчас оцениваете состояние команды? Все еще в поиске? Можно ли сказать, что сегодня появилась недостающая скорость, о которой говорил Сергей Федоров?
— По результатам сегодняшнего матча можно сказать, что мы приблизились к оптимальной форме. Думаю, пока рано говорить о чем-то серьезном.
— Можно ли сказать, что лидеры начали набирать необходимые кондиции — отличились Окулов и Григоренко?
— Нам впереди весь сезон играть, и эти голы были крайне необходимы. Это те лидеры, которые должны привести нас к кубку, поэтому то, что они сегодня показали хороший результат, только воодушевляет всю команду.
ЦСКА набрал 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» прервал 6-матчевую серию побед и с 14 очками занимает 5-е место.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|7
|5
|17
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|29.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|29.09
|19:30
|
Динамо М – Авангард
|- : -
|29.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Амур
|- : -