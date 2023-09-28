Полтапов — о голе Третьяку: «Сделал, как учил Попов — увидел дырку, бросай»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов, ставший автором четвертой шайбы армейцев в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:1), рассказал о том, что помогло ему отличиться и прокомментировал постепенный выход команды из кризиса на старте сезона.

— Расскажите про ваш гол. Видели, что Третьяк собрался перемещаться в другой угол или с самого начала приняли решение завершать выход один на один?

— Делал по ситуации, как учил Александр Попов: «Видишь дырку — бросай»

— Это ваш второй матч после травмы за основу. Как оцениваете свою физическую подготовку на данный момент?

— В «Звезде» мне помогли подготовиться, чтобы я был в оптимальной форме, был готов к силовой борьбе. Могу сказать, что я уже восстановился.

— Как сейчас оцениваете состояние команды? Все еще в поиске? Можно ли сказать, что сегодня появилась недостающая скорость, о которой говорил Сергей Федоров?

— По результатам сегодняшнего матча можно сказать, что мы приблизились к оптимальной форме. Думаю, пока рано говорить о чем-то серьезном.

— Можно ли сказать, что лидеры начали набирать необходимые кондиции — отличились Окулов и Григоренко?

— Нам впереди весь сезон играть, и эти голы были крайне необходимы. Это те лидеры, которые должны привести нас к кубку, поэтому то, что они сегодня показали хороший результат, только воодушевляет всю команду.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» прервал 6-матчевую серию побед и с 14 очками занимает 5-е место.

(Анна Бирюкова)