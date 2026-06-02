Полтапов — о работе с Никитиным в ЦСКА: «Он научил думать головой по-взрослому»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов в интервью «СЭ» прокомментировал работу с главным тренером Игорем Никитиным.

— Когда это понял? Ведь в определенный момент сезона ЦСКА даже не попадал в плей-офф.

— Не попадали — значит, не попадали. Нам сразу сказали, что легко не будет. Нужно справляться с нюансами: либо ты сваливаешься в яму, либо встаешь и идешь дальше, но уже выше.

— Что тебе дал сезон с Игорем Никитиным?

— Научил думать головой по-взрослому.

— Его подход — это длинный процесс, как в «Локомотиве». Ты это почувствовал?

— Не знаю, как было в Ярославле и каким Игорь Валерьевич был в ЦСКА, когда они подряд выходили в финалы. Это не монотонная работа. Либо ты сразу понимаешь и схватываешь, либо не понимаешь и пять лет думаешь, что вот-вот придет. Пока не приходит ощущение, что ты все время в проигрыше.

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего форварда 78 матчей с учетом плей-офф, в которых он забросил 18 шайб и отдал 28 результативных передач.

Армейцы по итогам FONBET чемпионата КХЛ сезона-2025/26 с 84 очками заняли четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина ЦСКА во втором раунде уступил «Авангарду» (1-4).

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