Нападающий ЦСКА Панкратов: «Приятно играть с «Ак Барсом»
Нападающий ЦСКА Семен Панкратов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1, 3-1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.
«Хороший матч. Немного сумбурно начали, но потом продолжили играть как надо — быстро сравняли счет, — приводит Metaratings.ru слова Панкратова. — Игра была упорной. Были мысли, что она идет до первого гола. «Ак Барс» — хорошая команда, приятно с ней играть. Хоть и, мне кажется, они чересчур агрессивны, а мы свои эмоции держим при себе. Третий период? Надо было доигрывать до конца. Нам нужны победы, чего бы это ни стоило. Сыграет ли Максим Мамин? Дай бог. Знаю, что он тренируется».
Следующий матч серии состоится в Казани во вторник, 25 апреля.
Источник: metaratings.ru
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|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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23.04
25.04
|23.04
|17:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|2 : 1
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