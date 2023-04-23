Нападающий ЦСКА Панкратов: «Приятно играть с «Ак Барсом»

Нападающий ЦСКА Семен Панкратов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1, 3-1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Хороший матч. Немного сумбурно начали, но потом продолжили играть как надо — быстро сравняли счет, — приводит Metaratings.ru слова Панкратова. — Игра была упорной. Были мысли, что она идет до первого гола. «Ак Барс» — хорошая команда, приятно с ней играть. Хоть и, мне кажется, они чересчур агрессивны, а мы свои эмоции держим при себе. Третий период? Надо было доигрывать до конца. Нам нужны победы, чего бы это ни стоило. Сыграет ли Максим Мамин? Дай бог. Знаю, что он тренируется».

Следующий матч серии состоится в Казани во вторник, 25 апреля.