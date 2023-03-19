Нападающий ЦСКА Окулов: «Первый период проиграли в одну калитку»
Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о второй игре полуфинала «Запада» против «Локомотива» (3:2). Хоккеист признался, что недоволен первым периодом.
— Мы первые полтора-два периода очень плохо играли, очень много давали им моментов. Первый период вообще по сути проиграли в одну калитку и счёт был закономерный. Потом начали делать простые вещи в своей зоне, в средней зоне из этого вытекает ответ на ваш вопрос — нашли ключи к чужой зоне. И забили свои голы.
— Почему такое начало уже второй матч подряд?
— Дело в том, что они начинают грамотно, делают простые вещи, у них защитники в начале не придумывают ничего лишнего, с шайбой идут вперёд. Мы же начинаем выдумывать, где-то что-то красиво сделать. А так надо: отобрал, шайбу вперёд отдал и тогда шайба будет идти в их зону. И тогда не будем столько пропускать моментов и бросков и потихоньку перетянем игру в ту зону, где мы сможем проявлять те качества, которые нужны.
Также Окулов прокомментировал тот факт, что после этой встречи он стал лучшим бомбардиром ЦСКА в истории КХЛ.
— Да ничего такого, бывает, 60 бросаешь и ни одного гола забить не можешь. Тут дело в реализации, надо проявлять свое мастерство, когда защитники бросают, быть на пятаке. Такой хоккей получается в этой серии, может быть кому-то не очень нравится, но по накалу, той работе, которую мы выполняем, очень интересная серия.
— В этой игре набрали два очка, стали лучшим бомбардиром ЦСКА в истории КХЛ. Пару слов об этом.
— Очень приятно, что получилось набрать столько очков. Надеюсь, дальше ещё больше. В хорошей команде, с хорошим коллективом приятно набирать очки.
ЦСКА дома обыграл «Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:2. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|4 : 3
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|3 : 2