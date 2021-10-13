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Нападающий ЦСКА назвал позором поражение от «Амура»

13 октября, 23:06
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Нападающий ЦСКА Сергей Андронов принес извинения болельщикам за поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура» со счетом 1:5.

«Это позор. Нельзя так относиться к своему делу. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас до конца», — приводит слова Андронова пресс-служба ЦСКА.

Хабаровский клуб не мог победить ЦСКА в гостях в матче КХЛ с 29 сентября 2016 года, тогда «Амур» одержал победу со счетом 2:1 по буллитам. В основное время хабаровчане не выигрывали у армейцев в гостях с 2008 года (6:2).

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Иван Шитик все материалы автора
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