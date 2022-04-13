Григоренко: «В седьмой игре ЦСКА и СКА окажутся в одинаковой ситуации»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над СКА (2:1) в шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Так получилось, что мы сегодня доминировали, — приводит слова Григоренко официальный сайт московского клуба. — Может, это громкое слово. Но выглядели получше, старались играть первым номером. Больше угрожали воротам соперника, активнее шли на «пятак». Благодаря этому получилось забрасывать шайбы. Мы здорово сыграли перед своим вратарем, играли дисциплинированно. Это тоже помогло».

Нападающий поделился ожиданиями от седьмой встречи в серии.

«Матчи на вылет — это особенное чувство. Шестая встреча сегодня был такой же ответственной, как на Олимпиаде. Все-таки у СКА было сегодня право на ошибку, а мы его не имели. Так что накал был очень сильным. Но в седьмой игре ЦСКА и СКА окажутся в одинаковой ситуации, когда поражение — это вылет. Поэтому будем ждать очень упорную борьбу. И надо сыграть очень дисциплинированно», — сказал он.

В прошедшей игре на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, Григоренко оформил дубль. ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.