Соркин: «Сыграли по заданию тренера — отсюда результат»
Нападающий ЦСКА Максим Соркин, отличившийся заброшенной шайбой в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:0), прокомментировал матч и рассказал, как команда будет готовиться к лидеру Восточной Конференции.
— «Спартак» — хорошая команда, не просто так находится на вершине турнирной таблицы. Сыграли правильно, по заданию тренера — отсюда и результат, — начал игрок.
— Это ваша 10 заброшенная шайба в сезоне. Рекорд в регулярных чемпионатах — 11 шайб. Готовы побить рекорд результативности?
— Конечно, впереди еще много игр, всегда есть к чему стремиться.
— В предыдущей встрече уступили «Спартаку». Судя по сегодняшнего счету были сделаны какие-то ремарки?
— Хоккей состоит из мелочей, их мы как раз и изменили. Поправили ошибки, которые были допущены ранее и вышли на эту игру с боевым настроем.
— Какой лучший отрезок вы можете выделить?
— Думаю, второй период получился более-менее. Реализовали большинство, больше играли в зоне соперника.
— Впереди встреча с лидером Восточной Конференции — «Ладой». Как будете настраиваться на матч?
— Да как обычно, не первый раз. Думаю будет хороший хоккей.
— Как относитесь к тому, что «Лада» заняла лидирующую позицию?
— С уважением. Я думаю, что ребята правильно подходят к играм, с хорошим настроем, поэтому и на первом месте.
Анна Лазарева
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|Ак Барс
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|Трактор
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|14
|12
|30
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|Нефтехимик
|25
|11
|14
|27
|9
|Сибирь
|25
|12
|13
|27
|10
|Амур
|25
|10
|15
|26
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|23
|12
|Адмирал
|23
|6
|17
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|25
|18
|7
|37
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|36
|3
|Торпедо
|26
|16
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|32
|5
|ЦСКА
|25
|14
|11
|30
|6
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|27
|7
|Северсталь
|24
|11
|13
|26
|8
|Сочи
|25
|12
|13
|25
|9
|СКА
|24
|12
|12
|24
|10
|Куньлунь РС
|29
|8
|21
|20
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|2.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 1
|2.11
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|2 : 3 Б
|2.11
|18:00
|
Лада – Северсталь
|1 : 4
|2.11
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|2.11
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|3 : 1
|2.11
|19:30
|
СКА – Авангард
|3 : 5
|2.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|2 : 3 ОТ
|2.11
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 3
|2.11
|19:30
|
Сочи – Амур
|1 : 3