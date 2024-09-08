Каменев — о присутствии на трибуне движения ультрас: «Хорошее решение со стороны руководства»
Нападающий ЦСКА Владислав Каменев в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:2).
— Хочу поздравить болельщиков с победой. Нам было важно выиграть первый домашний матч при своих трибунах. Было плохое начало с нашей стороны, но затем мы втянулись в игру и смогли выйти вперед.
— Внес ли какие-то коррективы тренер в перерыве после первого периода?
— Сказал, что нужно проснуться, выигрывать единоборство, набирать скорости.
— Перед началом матча болельщики движения ультрас вывесили большой плакат. Как относитесь к такому перформансу?
— Было очень круто, приятно удивлен масштабам плаката.
— Как вам решение руководства разместить болельщиков ультрас на трибунах?
— Это очень круто, во время матча это заводит и особенно в конце, когда стоишь после победы на льду и все скандируют в один голос слова поддержки. Хорошее решение со стороны руководства, которое приносит только плоды, — сказал Каменев «СЭ».
ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» идет шестым на Востоке, имея в активе три балла.
В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября, а «Адмирал» 17-го числа встретится дома с «Куньлунем».
Анна Бирюкова
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