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Сегодня, 20:41

Каменев — о присутствии на трибуне движения ультрас: «Хорошее решение со стороны руководства»

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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:2).

— Хочу поздравить болельщиков с победой. Нам было важно выиграть первый домашний матч при своих трибунах. Было плохое начало с нашей стороны, но затем мы втянулись в игру и смогли выйти вперед.

— Внес ли какие-то коррективы тренер в перерыве после первого периода?

— Сказал, что нужно проснуться, выигрывать единоборство, набирать скорости.

— Перед началом матча болельщики движения ультрас вывесили большой плакат. Как относитесь к такому перформансу?

— Было очень круто, приятно удивлен масштабам плаката.

— Как вам решение руководства разместить болельщиков ультрас на трибунах?

— Это очень круто, во время матча это заводит и особенно в конце, когда стоишь после победы на льду и все скандируют в один голос слова поддержки. Хорошее решение со стороны руководства, которое приносит только плоды, — сказал Каменев «СЭ».

ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» идет шестым на Востоке, имея в активе три балла.

В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября, а «Адмирал» 17-го числа встретится дома с «Куньлунем».

Анна Бирюкова

Владислав Каменев
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Адмирал
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