Нападающий ЦСКА Каменев отказался говорить о положительном тесте на допинг

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев отказался комментировать положительные результаты своего допинг-теста, возможно обнаружившего мельдоний в организме хоккеиста.

«Я пока не могу ответить на ваши вопросы. Все через клуб», — цитирует Каменева ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщил, что 28-летний форвард сдал положительный допинг-тест.

Каменев играет за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 26 (10+16) очков в 63 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.