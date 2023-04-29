Нападающий ЦСКА Григоренко стал лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим бомбардиром и снайпером розыгрыша Кубка Гагарина-2022/23, сообщает пресс-служба КХЛ.

Форвард провел в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ 27 матчей и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «+8».

В 2019 году Григоренко также лидировал в обеих номинациях, выиграв первый Кубок Гагарина. Нынешний трофей — уже третий для него.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.