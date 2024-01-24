Григоренко — об отсутствии Федорова: «Выходили как на обычную игру»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, отличившийся двумя передачами в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1), рассказал как сыграла команда в отсутствии главного тренера.
— С чем связана такая игра в первом периоде?
— Соперник здорово двигался, мы допустили пару ненужных потерь и поплатились за это моментами в наши ворота. Иван в нужный момент подтащил, да и все ребята самоотверженно бились.
— Сегодня функции главного тренера исполнял Равиль Якубов. Как вам игралось под его руководством?
— У нас тренерский штаб работает вместе, сообща, поэтому можно сказать, что мы выходили как на обычную игру.
ЦСКА набрал 61 очко за 54 матча и поднялся на 6-е место в турнирной таблице «Запада». У минского «Динамо» 53 очка в 54 встречах, команда Дмитрия Квартального остается на 8-й строчке.
(Анна Бирюкова)
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|6
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|28
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|7
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|54
|27
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|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
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Автомобилист – Ак Барс
|1 : 4
|24.01
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|
Витязь – Сибирь
|1 : 4
|24.01
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|
Локомотив – Сочи
|1 : 2
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|2 : 3 ОТ
|24.01
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СКА – Барыс
|7 : 0
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|
ЦСКА – Динамо Мн
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