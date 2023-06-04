Нападающий Чижиков присоединится к «Северстали» в новом сезоне

Нападающий Егор Чижиков присоединится к «Северстали» в новом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний Чижиков — воспитанник череповецкого хоккея, обладатель кубка «Турнир пяти наций 2019» в составе юниорской сборной России U18. Три сезона — 18/19, 19/20 и 20/21 — нападающий провел в «Алмазе». В КХЛ он сыграл 17 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

Два последних года форвард выступал во Второй финской лиге (Местис) за клуб «Кеттеря». В 2022 году в составе команды стал победителем чемпионата, в 2023 — серебряным призером.