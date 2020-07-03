Нападающий Бусаров подписал пробный контракт с клубом «Торпедо»

Нападающий Георгий Бусаров подписал пробный контракт с «Торпедо», сообщает сайт нижегородского клуба.

Бусаров имеет опыт игры в КХЛ. Два сезона форвард провел в составе уфимского «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне, выступая за тверское «Динамо», нападающий набрал 22 (11+11) очка в 49 матчах ВХЛ.