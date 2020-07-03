Нападающий Бусаров подписал пробный контракт с клубом «Торпедо»
3 июля 2020, 15:21
Нападающий Георгий Бусаров подписал пробный контракт с «Торпедо», сообщает сайт нижегородского клуба.
Бусаров имеет опыт игры в КХЛ. Два сезона форвард провел в составе уфимского «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне, выступая за тверское «Динамо», нападающий набрал 22 (11+11) очка в 49 матчах ВХЛ.
Нападающий Георгий Бусаров подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Торпедо». pic.twitter.com/bZiEricWLB— HC Torpedo (@torpedonn) July 3, 2020
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16199-georgiy-busarov-popolnil-liniyu-ataki-torpedo.html
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