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Нападающий Бусаров подписал пробный контракт с клубом «Торпедо»

3 июля 2020, 15:21
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Нападающий Георгий Бусаров подписал пробный контракт с «Торпедо», сообщает сайт нижегородского клуба.

Бусаров имеет опыт игры в КХЛ. Два сезона форвард провел в составе уфимского «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне, выступая за тверское «Динамо», нападающий набрал 22 (11+11) очка в 49 матчах ВХЛ.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16199-georgiy-busarov-popolnil-liniyu-ataki-torpedo.html

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