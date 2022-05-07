Нападающий Бурдасов вернулся в «Трактор»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Антон Бурдасов вернулся в «Трактор». Соглашение с форвардом рассчитано на три года, сообщает сайт команды.

Хоккеист является воспитанником «Трактора», он играл за челябинцев с 2007 по 2013 год.

В сезоне-2021/2022 Бурдасов в составе СКА принял участие в 47-ми матчах и набрал 42 (23+19) очка при показателе полезности «+9». По итогам регулярки форвард забросил 23 шайбы, этот показатель помог ему войти в топ-5 снайперов чемпионата.

В плей-офф Бурдасов сыграл 16 встреч, отличился три раза и отдал семь голевых передач.

Антон Бурдасов — победитель молодежного первенства мира в Баффало (2011). В составе сборной России выступал на чемпионате мира-2021 в Латвии, где в восьми матчах набрал 6 (4+2) очков.

Также в активе новобранца черно-белых 26 поединков за национальную команду страны на этапах Еврохоккейтура, где он отметился тремя шайбами и тремя передачами.