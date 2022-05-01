Нападающий Бурдасов подпишет контракт с «Трактором»

Как стало известно «СЭ», нападающий Антон Бурдасов подпишет контракт с «Трактором».

30-летний россиянин стал неограниченно свободным агентом после истечения контракта со СКА.

В сезоне-2021/22 Бурдасов набрал 42 (23+19) очка в 41 матче за СКА в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на счету форварда 10 (3+7) очков в 16 играх.

Бурдасов выступал за СКА с 2019 года. Хоккеист является воспитанником «Трактора», он играл за челябинцев с 2007 по 2013 год.