Рендулич о серии из восьми поражений «Шанхай Дрэгонс»: «К нам приходят новые игроки, дальше будет все намного лучше»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Борна Рендулич прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы очень поздно начали играть в свой хоккей, достойно проведя только третий период. Нам необходимо включаться с первых минут и играть так до конца матча. У нас сейчас восемь поражений в девяти матчах. КХЛ очень тяжелая лига, тут нужно выкладываться каждую игру. К нам приходят новые игроки. Если мы одержим две-три победы, уверен, что дальше будет все намного лучше. Просто нужно найти способ забивать голы и побеждать. Всем необходимо посмотреть на себя в зеркало и делать свою работу лучше», — цитирует Рендулича Metaratings.ru.

«Шанхай Дрэгонс» после 23 игр занимает седьмое место в Западной конференции с 26 очками.