Нападающий «Барыса» Шевченко перешел в «Авангард»
20:48
Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омичей.
25-летний хоккеист перешел в омский клуб в обмен на денежную компенсацию. Контракт игрока рассчитан на два года.
В сезоне-2020/21 Шевченко провел 52 матча за «Барыс», на его счету 6 (1+5) очков.
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