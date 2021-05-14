Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий «Барыса» Шевченко перешел в «Авангард»

20:48
Теги:

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омичей.

25-летний хоккеист перешел в омский клуб в обмен на денежную компенсацию. Контракт игрока рассчитан на два года.

В сезоне-2020/21 Шевченко провел 52 матча за «Барыс», на его счету 6 (1+5) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42305/

Читайте также

Очередная трансферная бомба от «Трактора»: забрали ключевого игрока «Ак Барса»!
«К Азмуну присматриваются «Аталанта» и «Рома». Влашич уедет из России. С Кокориным все запутано». Интервью ведущего эксперта La Gazzetta dello Sport по трансферам
Жена Федуна в совете директоров «Спартака» — отличное событие для клуба. Объясняем почему
Медведева назвала справедливым свое отсутствие в составе сборной России на сезон-2021/22

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд