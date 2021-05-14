Нападающий «Барыса» Шевченко перешел в «Авангард»

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омичей.

25-летний хоккеист перешел в омский клуб в обмен на денежную компенсацию. Контракт игрока рассчитан на два года.

В сезоне-2020/21 Шевченко провел 52 матча за «Барыс», на его счету 6 (1+5) очков.