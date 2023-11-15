Нападающий «Барыса» Шестаков рассказал, что получает больше 6 миллионов рублей в год

Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков ответил на вопрос о свеой зарплате.

«Спорт-Экспресс» говорит, что мой оклад 6 миллионов рублей? Это неправильная информация. В разы? Увы, не в разы, чуть-чуть больше у меня», — цитирует игрока Mataratings.ru.

Ранее Шестаков назвал лучших игроков КХЛ и НХЛ.

В этом сезоне он провел за «Барыс» 31 матч и набрал 8 (3+5) очков.

Зарплаты игроков КХЛ в сезоне-2023/24