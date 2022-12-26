Нападающий «Барыса» Петухов забил второй лакросс-гол в сезоне

Нападающий «Барыса» Егор Петухов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Причем нападающий забросил эффектную шайбу в стиле лакросс.

Петухов уже не в первый раз проделывает такой трюк в нынешнем сезоне.

В ноябре он забил лакросс-гол на последней минуте второго периода в гостевом матче против «Салавата Юлаева» в Уфе.