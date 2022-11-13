Петухов — о голе в стиле лакросс: «Раньше такие голы получались только на тренировках»

Нападающий «Барыса» Егор Петухов рассказал, как ему удалось забить гол в стиле лакросс в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:0).

«Смотрю, шайба идет. Глаза закрыл — гол. Все, я даже не понял (улыбается). Первый раз в КХЛ так забил, раньше такие голы получались только на тренировках», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Петухова.

Всего в текущем сезоне 28-летний полузащитник забросил 9 шайб и сделал 3 результативные передачи.

После этой игры «Барыс» занимает 8-е место в таблице Востока, имея в активе 28 очков.