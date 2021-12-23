Нападающий «Барыса» Егор Петухов прокомментировал свою попытку исполнить гол броском из-за ворот в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:5). Бросок Петухова отбил вратарь казанцев Тимур Билялов, но на добивании шайбу забросил Якоб Берглунд.

«Хорошо, что все положительно закончилось, шайба хорошо отскочила Якобы и удалось забить ему. А так если есть время в конце тренировки, то всегда попробую что-то интересное, останусь сам позаниматься. Это не самоцель исполнять лакросс-голы, но мне нравится такое пробовать. Вам понравилось? Да? Вот и весь ответ, стоит разрешать такие голы в хоккее или нет. Я не боюсь, если мне прилетит за такое от соперника», — ответил Петухов.

В 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 Петухов набрал 5 (3+2) очка.