Нападающий «Барыса» о драке хоккеистов на тренировке: «Это раздули корреспонденты»

Нападающий «Барыса» Роман Старченко высказался о драке между защитниками команды Джесси Блэкером и Никитой Клещенко. Игроки подрались перед отъездом на матч с «Салаватом Юлаевым», у Блэкера оказалась сломана челюсть. «Барыс» сегодня уступил уфимцам со счетом 1:4.

— Неплохая игра сегодня была. Единственное, бригады большинства и меньшинства сыграли ужасно, — цитирует официальный сайт КХЛ Старченко. — У нас три удаления — три гола; да и в большинстве сегодня особо ничего не создали.

Обстановка в коллективе, учитывая поражения? Мы сплотились, ребята понимают всю ситуацию. Стараемся выйти все вместе, как туда ушли, так и будем выходить. Подружнее, посплоченнее, надеюсь будем прибавлять с каждой игрой.

Драку Блэкера с Клещенко, наверное, больше корреспонденты раздули. Да, неприятная ситуация, но это мужской коллектив. Это не первый случай в истории хоккея, когда игроки дерутся между собой. Подрались, выпустили пар, пожали друг другу руки и извинились. Единственное, один травму получил. В драке виноваты всегда двое. Я толком этот момент не видел. Было столкновение, ребята поспорили, зацепились. Игровой эпизод. Здесь ничего такого нет.