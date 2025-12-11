Нападающий «Барыса» Кайыржан: «Мой путь в хоккей начался на катке в торговом центре»
Нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан рассказал о начале своей хоккейной карьеры в Алма-Ате.
— Как сложился ваш путь в хоккей?
— Я из Алма-Аты. Начинал в торговом центре на катке. В 2013 году переехал в Астану. Сначала был клуб «Астана», а в 2014 году перешел в «Барыс».
— Как проходили тренировки в торговом центре?
— Мы просто катались, шайбу особо не побросаешь. Занимался с семи до восьми лет. Потом уже появился крытый каток, начали тренироваться там, — приводит слова Кайыржана официальный сайт КХЛ.
В нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 22-летний форвард сыграл 34 матча, в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.
«Барыс» (30 очков) занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|9
|6
|3
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|9
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|7
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|Сибирь
|9
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|7
|6
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|3
|5
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|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|16
|2
|ЦСКА
|10
|7
|3
|14
|3
|СКА
|9
|7
|2
|14
|4
|Торпедо НН
|9
|6
|3
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|7
|Шанхай Дрэгонс
|7
|5
|2
|10
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|11
|1
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|5
|11
|Сочи
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5.10
|30.09
|17:00
|Автомобилист – Лада
|3 : 1
|30.09
|19:00
|Ак Барс – Барыс
|4 : 1
|30.09
|19:30
|Спартак – Трактор
|- : -
|30.09
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -
|30.09
|19:30
|Локомотив – Сибирь
|- : -
|30.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|- : -
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