Нападающий «Барыса» Асетов переведен в список травмированных

В ходе второго матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с командой «Металлург» получил повреждение нападающий «Барыса» Алихан Асетов. После прохождения медицинского обследования хоккеист переведен в список травмированных и пропустит ближайшие встречи команды, сообщает сайт «Барысы».

В минувшем регулярном чемпионате Асетов сыграл 35 матчей, в которых заработал 9 (4+5) баллов за результативность. В текущем розыгрыше плей-офф Алихан провел 2 встречи.

«Металлург» победил на своем льду казахстанский «Барыс» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 6:2.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующая встреча пройдет в Нур-Султане в субботу, 5 марта.