Форвард СКА Бардаков: «Разин сказал, что был бы рад, если бы я остался на следующий год»

Нападающий СКА Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о беседах с главным тренером Андреем Разиным и перспективах продления контракта с петербургским клубом.

— Сначала говорили о двухлетнем контракте, а теперь выясняется, что он однолетний. Что изменилось?

— Мы сошлись на том, что я подпишу однолетний контракт. Но есть предпосылки к тому, что продлю его. Хочется вернуться. Я ведь приехал сюда не для того, чтобы просидеть весь сезон в лазарете из-за травмы, а чтобы приносить пользу городу и клубу, выиграть Кубок.

— Теперь в СКА новый тренер со своими требованиями, и уже известно, что в команде будет много изменений. Разговаривали с Андреем Разиным?

— Да, уже раза три. Он очень ждет моего возвращения. Буквально на днях обсуждали какие-то вопросы. Он видит меня в команде. Нет смысла скрывать: он сказал, что был бы рад, если бы я остался и на следующий год.

— СКА без вас тяжело.

— Понятно, что изменения в игре есть, положение команды непростое, мы не в зоне плей-офф. Но этап перестройки рано или поздно закончится, и мы начнем набирать очки.

— Андрей Разин требует от игроков предельной мотивации, а вы уже не молодой хоккеист. Насколько готовы играть в тот хоккей, который предлагает Разин? Возможно, придется в чем-то менять себя.

— Конечно, готов. Если я нахожусь в СКА, а тренер — Андрей Владимирович, значит, должен играть по его правилам, выполнять то, что он требует. Если не буду этого делать, меня отправят тренироваться отдельно, а потом обменяют в другой клуб. Мне это не нужно. Хочу остаться в СКА и играть здесь.

— Видите, что команда стала другой?

— Новый тренер предлагает атакующий хоккей, хотя оборонительная работа тоже присутствует. Посмотрите на «Металлург» в последние три года: команда Андрея Владимировича всегда много забивала. Сильно меняться мне не придется. Нужно понять систему. Разберемся, и все будет хорошо.

— Понимаете, что именно требуется от хоккеиста СКА? Это серьезные изменения?

— Немного другая модель игры. Ничего запредельного, каких-то суперсхем и супертактик нет. Есть определенная модель, которой должны придерживаться. Если каждый станет ее выполнять, будет результат. Все хотят добиться серьезных успехов в СКА. Задачи здесь всегда самые высокие: не просто выйти в плей-офф и пройти первый или второй раунд. Андрей Владимирович с первых собраний говорит, что мы находимся не там, где должны быть.

— У каждого тренера есть свои специфические требования. Что-то уже заметили у Разина, к чему придется привыкать?

— Мне не придется привыкать. Некоторым игрокам, наверное, будет тяжело. Андрей Владимирович достаточно эмоциональный тренер, это видно и на льду, и в раздевалке, и на собраниях. У него интересный подход. Чем-то он мне напомнил детско-юношескую школу, когда я тренировался в «Витязе», — рассказал Бардаков.

Бардаков подписал однолетний контракт со СКА 3 июля 2026 года. Разин возглавил петербургскую команду 18 октября, сменив Игоря Ларионова. Соглашение нового главного тренера рассчитано на два сезона.