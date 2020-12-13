Нападающий «Автомобилиста» забил курьезный гол в матче с «Магниткой». Видео

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в матче регулярного чемпионата против «Металлурга» забил курьезный гол.

Он подобрал шайбу после отскока от борта и крайне неудачных действий вратаря Юхо Олкинуоры и нападающего Данила Юрова. Два игрока одной команды столкунлись, а Макеев, подобрав отскок, спокойно закатил шайбу в ворота.