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Нападающий «Автомобилиста» забил курьезный гол в матче с «Магниткой». Видео

15:35

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в матче регулярного чемпионата против «Металлурга» забил курьезный гол.

Он подобрал шайбу после отскока от борта и крайне неудачных действий вратаря Юхо Олкинуоры и нападающего Данила Юрова. Два игрока одной команды столкунлись, а Макеев, подобрав отскок, спокойно закатил шайбу в ворота.

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