Нападающий «Автомобилиста» забил курьезный гол в матче с «Магниткой». Видео
15:35
Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в матче регулярного чемпионата против «Металлурга» забил курьезный гол.
Он подобрал шайбу после отскока от борта и крайне неудачных действий вратаря Юхо Олкинуоры и нападающего Данила Юрова. Два игрока одной команды столкунлись, а Макеев, подобрав отскок, спокойно закатил шайбу в ворота.
Вот так Макеев открыл счёт! pic.twitter.com/3Tb54dNs66— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 13, 2020
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