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Сегодня, 14:00

Да Коста — о бронзовом сезоне «Автомобилиста»: «Этот результат дает надежду на будущее»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2023/24, когда команда вышла в полуфинал Кубка Гагарина.

— Что привело к успешному результату «Автомобилиста» в прошлом сезоне?

— Это был очень хороший сезон. Плей-офф провели вообще супер. Мы прошли тяжелые игры и тяжелые серии. Играли командой, блокировали броски. Обидно проигрывать седьмой матч — и снова «Магнитке».

— В какой момент сезона «Автомобилист» преобразился? В регулярке команда играла не так стабильно.

— Регулярный чемпионат очень длинный, матчей много. У нас в команде много опытных игроков. Мы знаем, когда нужно включиться и сплотиться.

Стефан Да&nbsp;Коста. «Я хочу играть в России до конца карьеры. Мотивация — Кубок Гагарина». Интервью француза Да Косты

— Вам удалось пройти «Ак Барс» за пять матчей. Могли представить, что серия будет короткой?

— Мы играли как команда. Все хоккеисты знали, что нужно сделать. У «Ак Барса» много индивидуально сильных игроков, но командные действия важнее.

— Насколько важен этот результат для «Автомобилиста»?

— Очень важен. Этот результат дает «Автомобилисту» хороший опыт и надежду на будущее.

Стефан Да Коста
КХЛ
ХК Автомобилист
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