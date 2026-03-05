Спронг — об игре за «Автомобилист»: «Моя результативность говорит о том, как быстро прошло вливание в коллектив»

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в новой команде.

— В чем нужно добавить «Автомобилисту» перед стартом решающих игр сезона?

— Нужно идти планомерно и становиться лучше. Нам надо работать над игрой в большинстве, мы мало забрасываем в неравных составах. В этом аспекте надо прибавлять.

— Можно ли сказать, что пауза на Матч звезд пошла вам на пользу?

— Да. После паузы мы действительно играем здорово. У нас была длинная домашняя серия, это нам помогло. В лиге очень много хороших команд, поэтому каждый день нужно быть готовым к битве, но мы стараемся быть лучшими.

— У тебя восьмиматчевая серия с набранными очками. В чем причина такого успеха?

— Честно, не знаю (улыбается). Рад, что сейчас так получается. Все наше звено играет хорошо. Здесь не только моя заслуга, но и партнеров. Мы растем с каждым матчем.

— Можно ли сказать, что твоя адаптация завершена и ты играешь на 100 процентов?

— Не думаю, что адаптация заняла много времени. Моя результативность говорит о том, как быстро прошло вливание в коллектив здесь. После обмена в «Автомобилисте» меня все полностью устраивает, рад и счастлив оказаться здесь.

28-летний хоккеист перешел в «Автомобилист» из ЦСКА 10 января в результате обмена на денежную компенсацию. Он набрал 23 (12+11) очка в 18 матчах за екатеринбуржцев.