Спронг — о русской кухне: «Обожаю сырники и могу есть их каждый день»

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг в интервью «СЭ» рассказал о любимом русском блюде.

— Насколько у тебя налажена коммуникация с Николаем Заварухиным? Есть ли что-то особенное в работе с ним?

— Я получаю удовольствие от игры здесь. Мы отлично работаем. Он дает нашему звену полную свободу, развязывая руки, что позволяет творить и создавать. Благодаря этому мы можем много времени проводить в зоне атаки, и это делает звено намного лучше. У нас хорошая химия, мы становимся лучше в каждой игре. Это здорово.

— Как тебе живется в Екатеринбурге? Пробовал местную кухню?

— В городе все хорошо, еда тоже замечательная. Мне нравится находиться там и играть за «Автомобилист».

— Какое у тебя любимое блюдо в России?

— Обожаю сырники и могу есть их каждый день. Это самое популярное и любимое блюдо у меня.

28-летний хоккеист перешел в «Автомобилист» из ЦСКА 10 января в результате обмена на денежную компенсацию. Он набрал 23 (12+11) очка в 18 матчах за екатеринбуржцев.